مجلس الجنوب بدأ بتوزيع الحصص الغذائية والحرامات للنازحين في عرسال

بدأ مجلس الجنوب بتوزيع الحصص الغذائية والحرامات والوسادات للنازحين في المنازل بدءا من بلدة عرسال وفق لوائح اسمية مقدمة من البلديات واتحادات البلديات والمخاتير.



وسيصل عدد من المساعدات تباعا الى قرى دير الاحمر شليفا وراس بعلبك والقاع والى عموم مناطق النزوح في بعلبك الهرمل والبقاع للنازحين فقط، على ان تستكمل عمليات التوزيع فيما بعد في المرحلة الثانية، بدعم الصامدين في منازلهم وقراهم باشراف ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر.

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