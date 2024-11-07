البزري وسعد عرضا الأوضاع المعيشية والإغاثية في صيدا ومنطقتها

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إستقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري النائب الدكتور أسامة سعد على رأس وفد من "التنظيم الشعبي الناصري"، في حضور رئيس "تجمع المؤسسات الأهلية" في صيدا ماجد حمتو، صالح البزري، وائل بساط، أماني بساط، كامل شريتح وكريم البابا، وتناول البحث الأوضاع المعيشية والإجتماعية والإغاثية في صيدا ومنطقتها، و"ضرورة التحرك السريع من أجل المطالبة بمزيد من الدعم الخدماتي والتقديمات والمساعدات المختلفة للمدينة لتأمين إحتياجات ضيوفها ومجتمعها المضيف".كما ركز المجتمعون على " ضرورة قيام الدولة وإداراتها بواجبهم في تسهيل أمور المواطنين والحفاظ على النظام والأمن في المدينة ومحيطها".