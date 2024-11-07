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لبنان

قتيل في برج حمود.. اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
07-11-2024 | 15:46
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تعرض المدعو "ك.م.خ" لإطلاق نار من قبل أشخاص مجهولين الهوية على متن دراجة نارية أصيب على أثرها ب ٤ طلقات في صدره ما ادى الى مقتله على الفور، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان24" .

على أثرها حضرت الأجهزة الأمنية وبانتظار الأدلة الجنائية للكشف على الجثة واتخاذ الإجراءات اللازمة، والعمل جار على تعقب مطلقين النار تمهيدا لتوقيفهم .
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وبحسب المصادر فإن جريمة القتل وقعت على خلفية تجارة مخدرات بين القاتل والمقتول
 
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