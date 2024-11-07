قتيل في برج حمود.. اليكم التفاصيل!

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تعرض المدعو "ك.م.خ" لإطلاق نار من قبل أشخاص مجهولين الهوية على متن دراجة نارية أصيب على أثرها ب ٤ طلقات في صدره ما ادى الى مقتله على الفور، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان24" .على أثرها حضرت الأجهزة الأمنية وبانتظار الأدلة الجنائية للكشف على الجثة واتخاذ الإجراءات اللازمة، والعمل جار على تعقب مطلقين النار تمهيدا لتوقيفهم .وبحسب المصادر فإن جريمة القتل وقعت على خلفية تجارة مخدرات بين القاتل والمقتول