عقب الغارة الاسرائيلية على صيدا... وزارة الدفاع الماليزية: اصابة 6 جنود من اليونيفيل

Advertisement

أعلنت وزارة الدفاع الماليزية في بيان، أن "ستة من عناصرها لحفظ السلام في قوة الأمم المتحدة الموقتة "اليونيفيل" أصيبوا في جنوب لبنان"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".وقالت: "إن انفجارا وقع الخميس بالقرب من ملعب مدينة صيدا البلدي، استهدف مركبة مدنية أخرى متجهة نحو بيروت، ملحقا أضرارا بحافلة تنقل عناصر حفظ السلام الماليزيين في البعثة الأممية، ما أسفر عن إصابة ستة منهم"، من دون تقديم تفاصيل عن ملابسات الحادثة.ووصف البيان جروح العناصر ب"الطفيفة"، مشيراً إلى أن "أحد العناصر أصيب بكسر في ذراعه اليسرى ونقل إلى المستشفى".