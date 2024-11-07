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لبنان

عقب الغارة الاسرائيلية على صيدا... وزارة الدفاع الماليزية: اصابة 6 جنود من اليونيفيل

Lebanon 24
07-11-2024 | 15:55
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أعلنت وزارة الدفاع الماليزية في بيان، أن "ستة من عناصرها لحفظ السلام في قوة الأمم المتحدة الموقتة "اليونيفيل" أصيبوا في جنوب لبنان"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
 وقالت: "إن انفجارا وقع الخميس بالقرب من ملعب مدينة صيدا البلدي، استهدف مركبة مدنية أخرى متجهة نحو بيروت، ملحقا أضرارا بحافلة تنقل عناصر حفظ السلام الماليزيين في البعثة الأممية، ما أسفر عن إصابة ستة منهم"، من دون تقديم تفاصيل عن ملابسات الحادثة.
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ووصف البيان جروح العناصر ب"الطفيفة"، مشيراً إلى أن "أحد العناصر أصيب بكسر في ذراعه اليسرى ونقل إلى المستشفى".
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