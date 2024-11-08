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لبنان

اقتراح قانون "ينصف العمداء"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-11-2024 | 01:30
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افاد  مصدر نيابي أن أحد النواب ناقش مع زملاءٍ له إقتراح قانون سوف يقدمه الى الأمانة العامة لمجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل.
ويشير المصدر الى أن هذا الإقتراح هو الأكثر إنصافاً للعسكريين من رتبة عميد، وسيستفيد منه كل عميد تنتهي خدمته في ما تبقى من العام الحالي، ومن سيُحال على التقاعد في العام2025 ، ويكون بذلك حقق إنصافا لرتبة عميد وفي الوقت ذاته تم التمديد سنة كاملة لقادة الأجهزة الأمنية، من جيش، وقوى امن داخلي وامن عام، كما أن هذا التمديد فيه منفعة مادية للعمداء لناحية المعاش التقاعدي وربما تعويض نهاية الخدمة.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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