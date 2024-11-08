استشهاد مسعف في الهيئة الصحية بغارة على مركز مستحدث على طريق ديرقانون رأس العين - الناقورة

استشهد المسعف في الهيئة الصحية الشاب زاهر إبراهيم عطايا من بلدة طيرحرفا الجنوبية، وذلك بعدما استهدف العدو بغارة، مركزا مستحدثا على طريق ديرقانون رأس العين - الناقورة.

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