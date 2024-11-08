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لبنان
استشهاد مسعف في الهيئة الصحية بغارة على مركز مستحدث على طريق ديرقانون رأس العين - الناقورة
Lebanon 24
08-11-2024
|
02:52
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استشهد المسعف في الهيئة الصحية الشاب زاهر إبراهيم عطايا من بلدة طيرحرفا الجنوبية، وذلك بعدما استهدف العدو بغارة، مركزا مستحدثا على طريق ديرقانون رأس العين - الناقورة.
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