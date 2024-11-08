مجددًا.. الصليب الاحمر إلى الخيام لانتشال جثامين شهداء

يستعد الصليب الأحمر اللبناني، بمرافقة دورية من قوات "اليونيفيل"، لدخول مدينة الخيام لمواصلة عملية انتشال الجثامين الأربعة المتبقية في منطقة وطى الخيام.

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وكان قد حاول الصليب الاحمر الدخول صباح أمس، إلا أن إسرائيل لم تمنحه إذنا لذلك.