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لبنان

مجددًا.. الصليب الاحمر إلى الخيام لانتشال جثامين شهداء

Lebanon 24
08-11-2024 | 02:57
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يستعد الصليب الأحمر اللبناني، بمرافقة دورية من قوات "اليونيفيل"، لدخول مدينة الخيام لمواصلة عملية انتشال الجثامين الأربعة المتبقية في منطقة وطى الخيام.
 
وكان قد حاول الصليب الاحمر الدخول صباح أمس، إلا أن إسرائيل لم تمنحه إذنا لذلك.
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