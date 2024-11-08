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لبنان

جنوب العديسة.. هذا ما استهدفه "الحزب"

Lebanon 24
08-11-2024 | 02:59
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أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 12:10 من ليل الخميس - الجمعة 08-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في جل الحَمّار جنوبي بلدة العديسة بالقذائف المدفعية، وتم تحقيق إصابات مؤكدة.
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العديسة..

استهدفه

"الحزب"

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