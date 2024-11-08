جنوب العديسة.. هذا ما استهدفه "الحزب"

أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 12:10 من ليل الخميس - الجمعة 08-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في جل الحَمّار جنوبي بلدة العديسة بالقذائف المدفعية، وتم تحقيق إصابات مؤكدة.

Advertisement