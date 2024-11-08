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لبنان

سقوط 5 شهداء جرّاء الغارات الاسرائيلية على كفرتبنيت وزبدين

Lebanon 24
08-11-2024 | 04:15
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أدى العدوان الجوي الاسرائيلي الذي تعرضت له بلدة كفرتبنيت صباح اليوم الى  سقوط شهيدين بعدما استهدفهم الطيران المعادي بغارة على مبنى كامل ياسين على الطريق العام للبلدة، والذي دمر بالكامل ايضا ،وهو يضم شققا سكنية ومحال تجارية، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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وكان العدو الاسرائيلي ارتكب قبيل منتصف الليلة الماضية مجزرة في بلدة زبدين ذهب ضحيتها المواطن محمد فايز مقدم وولديه فايز وهادي مقدم ، وذلك عندما استهدفهم الطيران المعادي بغارة جوية استهدفت شقتهم داخل مبنى قرب مدرسة زبدين الرسمية ، ودمرته.
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