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لبنان

معركة استمرّت لساعات.. إليكم تفاصيل ما حصل بين الجيش الإسرائيليّ و3 مقاتلين فقط من "حزب الله"

Lebanon 24
08-11-2024 | 05:22
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كشفت إذاعة الجيش  الإسرائيلي عن تفاصيل معركة عيترون في جنوب لبنان، والتي قُتل فيها 6 جنود إسرائيليين وأصيب عدد آخر في 26 تشرين الأول الماضي.

وفي التفاصيل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ الاشتباكات جرت بين قوّة إسرائيلية و3 مقاتلين من حزب الله كانوا داخل منزل.
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ولفتت إلى أنّ القتال وإطلاق النار والقنابل اليدوية استمر لعدة ساعاتٍ، ما أدى إلى اشتعال النار في المبنى وانهياره بشكلٍ جزئي.

كما أشارت إلى أنّ "المعركة دارت طوال الليل من أجل سحب القتلى والمصابين الإسرائيليين من مكان الاشتباك.

واليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ جندياً من الكتيبة 8207 لواء ألون 228 قتل بعد إصابته بجروح في  26 تشرين الأول. (الميادين)
 
 
 
 

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