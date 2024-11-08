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لبنان

قائد الجيش بحث وحاصباني في الأوضاع العامة

Lebanon 24
08-11-2024 | 06:28
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب غسان حاصباني.

 وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
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جوزف

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