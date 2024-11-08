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لبنان

إنتشال جثامين 4 شهداء في وطى الخيام

Lebanon 24
08-11-2024 | 07:26
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تمكنت فرق الصليب الاحمر الدولي والصليب الاحمر اللبناني واليونيفيل بانتشال 4 جثامين لشهداء من تحت الانقاض في بلدة وطى الخيام.
 
 
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