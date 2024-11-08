هجومٌ جويّ... طائرات استهدفت قوّات إسرائيليّة في بلدة لبنانيّة

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه هاجم بسرب من المسيّرات الانقضاضية تجمعا لقوات العدوّ الإسرائيلي شرق بلدة مارون الراس.

وأضاف "الحزب" أنّ المسيّرات أصابت الأهداف بدقّة.