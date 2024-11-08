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لبنان

هجومٌ جويّ... طائرات استهدفت قوّات إسرائيليّة في بلدة لبنانيّة

Lebanon 24
08-11-2024 | 08:58
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه هاجم بسرب من المسيّرات الانقضاضية تجمعا لقوات العدوّ الإسرائيلي شرق بلدة مارون الراس.
 
 
وأضاف "الحزب" أنّ المسيّرات أصابت الأهداف بدقّة.
 
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