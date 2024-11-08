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لبنان

بصواريخ نوعيّة... إليكم ما قصفه "حزب الله" جنوبي تل أبيب

Lebanon 24
08-11-2024 | 09:54
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه قصف عصر اليوم قاعدة تل نوف الجوية جنوبي تل أبيب بصليةٍ من الصواريخ النوعية.
 
 
 
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