أشخاص دخلوا إليه عنوة... إخلاء مبنى في الحمراء

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أفادت غرفة إدارة الكوارث والازمات في محافظة مدينة بيروت في بيان، بأن مجموعة من الاشخاص أقدمت على الدخول عنوة الى مبنى عائد لبلدية بيروت في منطقة الحمراء ، حيث عمل فوج حرس مدينة بيروت على إخلاء المبنى بالكامل .كما قام رجال فوج الحرس بإزالة عدد من الخيم المستحدثة في منطقة الروشة من قبل أشخاص غير لبنانيين كانوا قد وضعوا عدداً من الاقمشة على أسوار الاملاك العامة والخاصة بحجة النزوح بعد أن تبين أنه لا علاقة لهم بالنزوح.وتحذرغرفة إدارة الكوارث في محافظة مدينة بيروت أي شخص من الدخول الى الممتلكات العامة أو الخاصة تحت أي ذريعة كانت، علماً أن كل الاخوة الضيوف الذي لجأوا الى مدينة بيروت تم تأمينهم في مراكز إيواء بلغ عددها لغاية كتابة هذا البيان 178 مركز إيواء يضم حوالي 55,138 نازح، بمن فيهم اولئك الذين كانوا في عدد من الساحات والحدائق العامة والكورنيش البحري لمدينة بيروت .