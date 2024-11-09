بعد الغارات على الضاحية.. هذا ما اعلنه الجيش الاسرائيلي

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي، أنه "خلال ساعات الليلة الماضية، أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية على مقرات قيادة وموقع لانتاج الأسلحة وبنى تحتية أخرى تابعة لحزب الله الارهابي في الضاحية الجنوبية لبيروت".



وأضاف أدرعي عبر "أكس": "حزب الله يضع منشآته داخل الأحياء السكنية ويضع ممتلكاته وسط المدنيين كجزء من أسلوبه القتالي حيث يعتبر ذلك مثالًا آخر على استغلال حزب الله سكان لبنان دروعًا بشرية".



وتابع: "قبل الغارات، تم اتخاذ عدة إجراءات لتقليل احتمالية وقوع إصابات بين المدنيين، بما في ذلك توجيه تحذيرات مسبقة لسكان المنطقة".

#عاجل جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية تابعة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية



🔸خلال ساعات الليلة الماضية، أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية على مقرات قيادة وموقع لانتاج الأسلحة وبنى تحتية أخرى تابعة لحزب الله الارهابي في الضاحية الجنوبية… pic.twitter.com/VAsUzm8skD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 9, 2024 Advertisement