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لبنان

بالصورة.. الجيش يرفع صاروخاً كبيراً غير مُنفجر من بئر العبد

Lebanon 24
09-11-2024 | 05:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بان الجيش رفع صاروخاً كبيراً غير مُنفجر من منطقة بئر العبد.
 
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