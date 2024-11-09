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أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، انه استهدف تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بصليةٍ صاروخيةوجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدفنا عند الساعة 11:30 من صباح اليوم السبت 09-11-2024، تجمعًا لقوات ‌‏جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بصليةٍ صاروخية".‏