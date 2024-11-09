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لبنان

"مصانع عسكرية إسرائيلية" تحت مرمى "حزب الله".. اكتشفوا ما هي

Lebanon 24
09-11-2024 | 14:00
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خلال الآونة الأخيرة، كثف "حزب الله" من هجماته باتجاه المصانع العسكرية في إسرائيل، وقد باتت هذه الأماكن تحت تهديدٍ فعلي.
 
وفي ما يلي قائمة بأبرز المصانع التي تقع تحت مرى نيران "حزب الله"، فيما البعض منها تم استهدافه: 
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- إلبيت سيستمز المحدودة: إنتاج أنظمة قتالية للقوات البرية والجوية والبحرية، في مجال الإلكترونيات والكهرباء الضوئية والمدفعية والطيران والليزر والمسيرات.

- شركة صناعات بناء السفن الإسرائيلية المحدودة: السفن العسكرية، سفن سار 4 و4.5، شيلداغ، سفن دورية من طراز سار 62، اكورفيت صغير موديل 72.

- cyclone manufacturing Inc: إنتاج هياكل الطائرات العسكرية.

- semi-conductor: المصنع الوحيد في الكيان الذي ينتج أجهزة الكشف الكهروضوئية (الصناعة العسكرية).

- معهد ليشم: تطوير وإنتاج أنظمة القبة الحديدية ومقلاع دود.

- (رافائيل) theradion: الأنشطة السيبرانية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

-  معهد داود: تدريب كبار الضباط وتطوير تعلم إستراتيجية القيادة العليا.

- رافائيل لأنظمة القتال المتقدمة المحدودة: أنظمة الأسلحة وأنظمة الدفاع النشطة.

- Metalcore industries ltd : توريد المواد الخام لصناعة الطيران والفضاء والدفاع.

- شركة metal assemblies: أنظمة الاتصالات والأنظمة العسكرية ومعالجة الصفائح المعدنية للمركبات العسكرية.

- شركة عمتان كرميئيل: صناعة الأسلحة وتطوير وإنتاج الأسلحة الصغيرة والبنادق للجيوش وهيئات إنقاذ القانون في إسرائيل والعالم (تصنيع جميع أجزاء البندقية بما فيها السبطانة)

- سولتام سيستمز المحدودة: صناعة أنظمة المدفعية والذخائر

- مختبر دوف لضمان جودة الإنتاج: فحص ومعالجة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الصغيرة والذخائر.

- شركة cpc hi technologies: المنتجات الكهروميكانيكية العسكرية.

- polycart technologies : الحماية اللازمة للطائرات بدون طيار والرؤوس الحربية والصواريخ

- hatehof ltd: تصنيع وحدات تزويد الطائرات بالوقود والمركبات المدرعة.

- Apollo power: المسيرات في مجال التصنيع الكهربائي

- Bet shemesh engines ltd: إنتاج أجزاء للمحركات النفاثة.

- Maradine ltd: أنظمة تحكم مسح ليزر mems وأدوات الدفاع
- رافائيل-فرع شلومي: صناعات عسكرية.
 
(الخنادق)

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