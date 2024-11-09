"خدمات مجانية".. الصليب الأحمر يعلن عن افتتاح مركز صحي في صور

أعلن الصليب الأحمر اللبناني- قطاع الخدمات الطبية الإجتماعية، في بيان، أن مركزه الصحي المتواجد في صور "سيفتح ابوابه ايام الاثنين، الاربعاء والجمعة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة من بعد الظهر، ابتداء من الإثنين ١١/١١/٢٠٢٤. وخلال هذه الايام سيتواجد طبيب من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ١٢ ظهراً، بالإضافة إلى خدمة توزيع الدواء طوال الايام، وستكون هذه الخدمات مجانية".

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