غارات عنيفة في البقاع والجنوب... هذه آخر التطورات بعد ظهر اليوم (فيديو)

يواصل العدو الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم السبت، استهداف القرى والبلدات في جنوب لبنان والبقاع.





وأفادت مندوبة "لبنان 24"، بان الطيران الإسرائيلي اغار على بلدة الحنية في قضاء صور. ووفقاً للمعلومات، هناك إصابات اثر الغارة على البلدة.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي اعتبارا من الخامسة من مساء اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت بلدة حانين في قضاء بنت جبيل.

كما تعرضت بلدات كفرا وصربين ورشاف لغارات جوية معادية.



كذلك، استهدف العدو بلدات تمنين الفوقا والجمالية.



كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على حي تل الأبيض شمال مدينة بعلبك.



ايضا، شن العدو غارة عنيفة على محيط قصرنبا في البقاع الأوسط.

واغار العدو أيضاً على الكنَيسة والنبي شيت.