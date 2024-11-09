Advertisement

لبنان

مجازر تطالُ مناطق لبنانية.. 36 شهيداً قتلتهم إسرائيل!

Lebanon 24
09-11-2024 | 13:32
A-
A+
Doc-P-1275884-638667812447723246.jpeg
Doc-P-1275884-638667812447723246.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت وزارة الصحة العامّة، اليوم السبت، بيانات كشفت فيه حصيلة الشهداء الذين سقطوا إبان غارات إسرائيلية في مناطق لبنانية مختلفة.

Advertisement
وذكرت الوزارة أنّ 20 شهيداً و 14 جريحاً سقطوا إبان غارات بعلبك الهرمل، مشيرة إلى أن الحصيلة المذكورة توزعت على النحو التالي:

- الكنيسة: 11 شهيداً

- حدث بعلبك: 5 شهداء وستة جرحى

- الجمالية: شهيدان وستة جرحى 

- النبي شيت: شهيدان

إلى ذلك، ذكرت الوزارة أن الغارة التي طالت دير قانون رأس العين وعين بعال في قضاء صور أدت إلى استشهاد 11 أشخاص و 15 جريحاً.

وتوزّعت حصيلة الشهداء هناك، بحسب الوزارة، على النحو التالي: 8 شهداء إلى جانب 12 جريحاً في دير قانون رأس العين، و 3 جرحى في عين بعال.

أما في بلدة حناويه، فقالت الوزارة إن الغارة التي طالتها، اليوم، أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص. 
 
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:46 | 2024-11-09
16:38 | 2024-11-09
16:00 | 2024-11-09
15:42 | 2024-11-09
15:12 | 2024-11-09
15:01 | 2024-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24