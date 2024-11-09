مجازر تطالُ مناطق لبنانية.. 36 شهيداً قتلتهم إسرائيل!

أصدرت وزارة الصحة العامّة، اليوم السبت، بيانات كشفت فيه حصيلة الشهداء الذين سقطوا إبان غارات إسرائيلية في مناطق لبنانية مختلفة.



Advertisement وذكرت الوزارة أنّ 20 شهيداً و 14 جريحاً سقطوا إبان غارات بعلبك الهرمل، مشيرة إلى أن الحصيلة المذكورة توزعت على النحو التالي: وذكرت الوزارة أنّ 20 شهيداً و 14 جريحاً سقطوا إبان غارات بعلبك الهرمل، مشيرة إلى أن الحصيلة المذكورة توزعت على النحو التالي:



- الكنيسة: 11 شهيداً



- حدث بعلبك: 5 شهداء وستة جرحى



- الجمالية: شهيدان وستة جرحى



- النبي شيت: شهيدان



إلى ذلك، ذكرت الوزارة أن الغارة التي طالت دير قانون رأس العين وعين بعال في قضاء صور أدت إلى استشهاد 11 أشخاص و 15 جريحاً.



وتوزّعت حصيلة الشهداء هناك، بحسب الوزارة، على النحو التالي: 8 شهداء إلى جانب 12 جريحاً في دير قانون رأس العين، و 3 جرحى في عين بعال.