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لبنان
القصف مُستمر.. 3 غارات تطال النبطية
Lebanon 24
09-11-2024
|
13:36
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استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء السبت، مدينة النبطية، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
وذكرت المعلومات أنّ العدو نفذ 3 غارات طالت المدينة، وقد استهدفت عدداً من المباني هناك.
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