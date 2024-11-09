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لبنان

القصف مُستمر.. 3 غارات تطال النبطية

Lebanon 24
09-11-2024 | 13:36
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استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء السبت، مدينة النبطية، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
 
وذكرت المعلومات أنّ العدو نفذ 3 غارات طالت المدينة، وقد استهدفت عدداً من المباني هناك.
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