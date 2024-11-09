القصف مُستمر.. 3 غارات تطال النبطية

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء السبت، مدينة النبطية، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وذكرت المعلومات أنّ العدو نفذ 3 غارات طالت المدينة، وقد استهدفت عدداً من المباني هناك.