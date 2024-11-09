خبرٌ عن "ربطة الخبز".. ما الجديد؟

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كما طالب الأفران بـ"المحافظة على جودة الرغيف، بخاصة في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي تمر على البلاد".وختم سرور: "أي فرن يخالف قرار وزارة الإقتصاد يتحمل المسؤولية الكاملة أمام القضاء والأجهزة الأمنية ومصلحة حماية المستهلك، التي ستقوم بدوريات مكثفة على الأفران والسوبرماركت لضبط المخالفات".