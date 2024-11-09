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لبنان

خبرٌ عن "ربطة الخبز".. ما الجديد؟

Lebanon 24
09-11-2024 | 13:46
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طالب رئيس إتحاد نقابات الأفران النقيب ناصر سرور جميع الأفران على الأراضي اللبنانية بـ"الإلتزام بسعر ووزن ربطة الخبز في الأفران كما هو محدد من قبل وزارة الاقتصاد 850 غرام بـ65000 ليرة لبنانية داخل صالات العرض و77000 ليرة لبنانية في المحلات والسوبرماركت".
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كما طالب الأفران بـ"المحافظة على جودة الرغيف، بخاصة في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي تمر على البلاد".

وختم سرور: "أي فرن يخالف قرار وزارة الإقتصاد يتحمل المسؤولية الكاملة أمام القضاء والأجهزة الأمنية ومصلحة حماية المستهلك، التي ستقوم بدوريات مكثفة على الأفران والسوبرماركت لضبط المخالفات".

لبنان

إقتصاد

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