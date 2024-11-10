شخصية حزبية مستبعدة عن الإعلام.. "ما فينا نحمل"

لاحظ العديد من المتابعين أن إحدى الشخصيات الحزبية القريبة من "فريق الممانعة" باتت مستبعدة عن الظهور على الوسائل الاعلامية التابعة للحزب بسبب مواقفها القريبة والمدافعة بشكل كبير عن "حزب الله" فيما يسعى فريقها السياسي الى التمايز عنه في ظل الحرب التي تخاض على لبنان.

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