قصفٌ يطال بلدات جنوبية صباحاً.. وبيانٌ من الجيش الإسرائيليّ

أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الأحد، "استهداف العشرات من مقاتلي حزب الله في لبنان".

وذكر جيش العدو أنه هاجم أيضاً عشرات الأهداف وبنى تحتية عسكرية ومنصات إطلاق تابعة للحزب، وفق ما مزاعمه.

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قصف وغارات

وخلال ساعات الصباح، شنّ العدو الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة بافليه في جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط عددٍ من الإصابات.

أيضاً، قصف جيش العدو بواسطة سلاح المدفعيّة، مناطق طيرحرفا، الضهيرة وعلما الشعب.

كذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي بلدات الخيام، يحمر الشقيف، مجدل زون، كونين، بنت جبيل وزوطر الغربية.

البحث عن مفقودين في دير قانون رأس العين

وحتى الآن، فإن فرق الدفاع المدني التابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية والصليب الأحمر اللبناني، تعمل على البحث عن عددٍ من المفقودين تحت الأنقاض في المبنى الذي دمرهُ العدو الإسرائيلي، أمس السبت، في بلدة دير قانون رأس العين.