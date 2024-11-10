بدءاً من اليوم... أمطار غزيرة وبرق ورعد ورياح ناشطة

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خلال الفترة الصباحية واحتمال حدوث برق ورعد مع رياح ناشطة.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا تؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتحول الطقس الى متقلب وماطرمع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة ويستمر تأثيره حتى يوم الثلاثاء المقبل حيث ينحسر تدريجيا فيتحول الى مستقر.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و25 في بيروت، بين 13 و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الأحد:غائم جزئيا يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع إنخفاض تدريجي وسريع بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها محليا وتكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة. مع احتمال تساقط حبات البرد كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد فتقارب ال 50 كم/س حيث يرتفع معها موج البحر.الإثنين:غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خلال الفترة الصباحية واحتمال حدوث برق ورعد مع رياح ناشطة تؤدي الى ارتفاع الموج حيث يصل أحيانا الى 1.5 متر، تخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر.الثلاثاء:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة مع احتمال برق ورعد، يتحسن الطقس تدريجيا ابتداءا من المساء ويتحول الى قليل الغيوم.الأربعاء:صاف الى قليل الغيوم مع ضباب على الجبال ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل اضافي في الداخل وعلى المرتفعات.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 27 درجة، فوق الجبال من 10 الى 21 درجة، في الداخل من 11 الى 23 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15و 45 كلم/س.- الانقشاع: متوسط اجمالا يسوء على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب والامطار.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 90 %.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج يتحول بعد الظهر الى مائج.- حرارة سطح الماء: 24 درجة.- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 06,05 ساعة غروب الشمس: 16,38.