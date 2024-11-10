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لبنان

بحضور السيّدة ميّ ميقاتي.. "سلام للبنان" أقامت يوما بيئيا لتنظيف وإعادة تجميل واجهة بيروت البحرية

Lebanon 24
10-11-2024 | 07:48
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أقامت حملة "سلام للبنان" التي أطلقتها المنظمة الكشفية العربية بالتعاون مع اتحاد كشاف لبنان والجمعيات الأهلية البيروتية يوما بيئيا لتنظيف وإعادة تجميل واجهة بيروت البحرية، بحضور السيّدة مي ميقاتي عقيلة رئيس الحكومة ورئيس لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس بلدية بيروت الأستاذ عبدالله درويش ورئيس لجنة الطوارئ العربية عضو اللجنة الكشفية العربية القائد سعيد معاليقي ونائب رئيس إتحاد كشاف لبنان القائد حسين عجمي ومفوض عام الاتحاد رئيسة لجنة إدارة الكوارث القائدة فائزة قنبر وشخصيات بيروتية من مختلف جمعيات المجتمع الأهلي والاتحادات والهيئات الإسعافية والإغاثية العاملة في بيروت.
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وأنشد الجميع النشيد الوطني اللبناني، ومن ثم شكرت السيّدة ميقاتي إتحاد كشاف لبنان والجمعيات الكشفية والأهلية البيروتية وكل طفل وشاب وشابة وكشاف ومرشدة، الذين شاركوا في هذا اليوم حيث أعطت إشارة البدء بالحملة تحت شعار واحد موحد "بيروت تجمعنا والعلم اللبناني موحدنا".
وانطلق الجميع بروح المواطنة والتعاون والمحبة والأخوة الوطنية وتوزعوا على كل واجهة عاصمة الوطن بيروت ورمز صموده وعنفوانه.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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