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لبنان

14 شهيدا في حصيلة غير نهائية لغارات العدوّ أمس على دير قانون راس العين

Lebanon 24
10-11-2024 | 08:32
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صدرت عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة غير نهائية لغارات العدو الإسرائيلي أمس على دير قانون رأس العين قضاء صور، والتي استهدفت نقاط تجمع مسعفين.

وأدت إلى سقوط أربعة عشر شهيدا من بينهم سبعة مسعفين في تماد إسرائيلي واضح لجريمة الحرب المتمثلة باستهداف فرق الإنقاذ والاسعاف بما يخالف كل القوانين الانسانية الدولية.
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