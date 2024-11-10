على الرغم من صواريخ "حزب الله"... هذا ما قرّرته إسرائيل اليوم

أعادت مدارس في شمال إسرائيل فتح أبوابها اليوم الأحد، بعدما خففت السلطات قيودا على خلفية استهداف حزب الله المنطقة بشكل شبه يومي، حسبما أكد متحدث باسم وزارة التعليم الإسرائيلية.



واستأنفت المدارس أنشطتها في بعض المناطق، من بينها خليج حيفا والجليل، وفقا لتوجيهات الدفاع المدني الجديدة. (سكاي نيوز)

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