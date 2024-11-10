لبحث الوضع في لبنان.. اليكم ما سيحدث الثلاثاء المقبل

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ذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد، أنه سيجتمع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، لبحث الأزمتين في غزة ولبنان.(الشرق الأوسط)