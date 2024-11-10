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لبنان

للمرة الأولى.. ماذا استهدف "حزب الله"؟

Lebanon 24
10-11-2024 | 10:23
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أعلن "حزب الله" في بيان أنه استهدف موقع "أفيتال" للاستطلاع الفني والإلكتروني في الجولان المحتل بصليات صاروخية. 
 
وأشار الحزب إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها استهداف هذا الموقع.
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