للمرة الأولى.. ماذا استهدف "حزب الله"؟

أعلن "حزب الله" في بيان أنه استهدف موقع "أفيتال" للاستطلاع الفني والإلكتروني في الجولان المحتل بصليات صاروخية.

وأشار الحزب إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها استهداف هذا الموقع.