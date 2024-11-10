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لبنان

اعتباراً من الغد.. هذا ما ستشهده جادة اميل لحود

Lebanon 24
10-11-2024 | 10:37
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
 
     ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بإجراء أعمال صيانة فواصل التمدد على المسلك الغربي من جادة اميل لحود - محلة جسر سوق الأحد باتجاه الصياد، وذلك اعتبارا من مساء تاريخ 11-11-2024 ولغاية تاريخ 30-11-2024، يوميًا من الساعة 20,00 ولغاية الساعة 6,00 من صباح اليوم التالي، باستثناء يومي السّبت والأحد.
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ستؤدي هذه الأعمال الى منع مرور السير على أوتوستراد إميل لحّود باتّجاه الصيّاد والمفارق المؤديّة إليه بالقرب من محلّات "يحيى" في الكرنتينا، وتحويله باتجاه الدخوليّة - كورنيش النهر والشوارع الداخليّة، وذلك خلال فترة الاشغال.
      يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور.
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