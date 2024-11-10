اعتباراً من الغد.. هذا ما ستشهده جادة اميل لحود

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

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ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بإجراء أعمال صيانة فواصل التمدد على المسلك الغربي من جادة اميل لحود - محلة جسر سوق الأحد باتجاه الصياد، وذلك اعتبارا من مساء تاريخ 11-11-2024 ولغاية تاريخ 30-11-2024، يوميًا من الساعة 20,00 ولغاية الساعة 6,00 من صباح اليوم التالي، باستثناء يومي السّبت والأحد.ستؤدي هذه الأعمال الى منع مرور السير على أوتوستراد إميل لحّود باتّجاه الصيّاد والمفارق المؤديّة إليه بالقرب من محلّات "يحيى" في الكرنتينا، وتحويله باتجاه الدخوليّة - كورنيش النهر والشوارع الداخليّة، وذلك خلال فترة الاشغال.يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور.