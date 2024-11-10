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لبنان

معلومات تكشف.. هل اقتربت لحظة إعلان انتهاء الحرب في لبنان؟

Lebanon 24
10-11-2024 | 13:11
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة بوجود تقدم ملحوظ في المفاوضات بشأن تسوية الأوضاع في لبنان، مع إجماع إسرائيلي أميركي على ضرورة استثمار الإنجاز العسكري والسياسي على الجبهة اللبنانية في تحقيق تقدم دبلوماسي. ورأى المسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن الوقت ما زال مبكرًا لعودة سكان البلدات الحدودية إلى منازلهم، في ظل تدهور الوضع الأمني المستمر.
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وأكد مسؤولون أمنيون للقناة أن إسرائيل تعتبر الولايات المتحدة حليفها الاستراتيجي الوحيد، مستبعدين إدخال روسيا في جهود التسوية مع لبنان، حرصًا على عدم توسيع نفوذها في المنطقة.
 
بدورها اشارت هئية البث الإسرائيلية إلى أنّ الخطط العسكرية المصادق عليها تتضمن الوصول لمناطق جديدة في لبنان.

ولفتت إلى أنه إذا وقع اتفاق بشأن لبنان فسيعيد الجيش ملاءمة وضعه مع مقتضى الاتفاق.

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