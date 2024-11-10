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لبنان

بعد اعلان انتهاء المرحلة الاولى.. الجيش الإسرائيلي يصادق على توسيع العملية البرية في لبنان

Lebanon 24
10-11-2024 | 14:02
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صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، الأحد، على توسيع العملية العسكرية البرية جنوبي لبنان.

وفي 23 ايلول الماضي، كثفت إسرائيل غاراتها على لبنان وخصوصا معاقل حزب الله، وفي 30 من الشهر ذاته أطلقت عملية برية في الجنوب.
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ويعلن حزب الله بين الحين والآخر أنه تصدى لمحاولات تسلل قوات إسرائيلية إلى داخل الأراضي اللبنانية، وأن مقاتليه اشتبكوا مع جنود إسرائيليين على الحدود.

لبنان

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