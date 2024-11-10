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لبنان

أميركا تريد إنهاء حرب لبنان وإسرائيل توافق.. هذا ما سيحصل في الجنوب

Lebanon 24
10-11-2024 | 14:18
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أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في تقرير لها عن تقدم ملحوظ في المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مشيرةً إلى رغبة مشتركة بين الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب في إنهاء الحرب في لبنان قبل تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني.
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يأتي هذا في ظل اجتماع مرتقب لمجلس الوزراء الإسرائيلي الليلة، لمناقشة التقدم الحاصل في المفاوضات. كما تشارك موسكو في الحوار كمحاولة لزيادة نفوذها وتأثيرها على حزب الله وسوريا، فيما تعمل واشنطن على وضع آلية تنفيذية واضحة للاتفاق، لضمان الاستقرار الأمني على الحدود.

وقد تضمنت المحادثات حسب "يديعوت أحرونوت" مقترحات لمنع تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان بهدف منع تعزيز قوة حزب الله، وأفادت مصادر مطلعة أن الاتفاق المرتقب سيشمل انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني، فيما ستبقى قوات الجيش الإسرائيلي في السطر الأول من القرى اللبنانية الحدودية لمدة 60 يومًا.
 
ويشترط الاتفاق أن يقوم الجيش اللبناني بتدمير البنية التحتية لحزب الله في المناطق الواقعة جنوب الليطاني، مع التزام إسرائيلي بالحفاظ على حرية العمل العسكري في حال فشل آلية تطبيق الاتفاق، حسب الصحيفة.

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