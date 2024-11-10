ثلاثة شهداء وجريحان في الغارة على القصر في الهرمل

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على القصر في الهرمل أدت إلى سقوط ثلاثة شهداء وإصابة شخصين بجروح.

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