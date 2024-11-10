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لبنان
ثلاثة شهداء وجريحان في الغارة على القصر في الهرمل
Lebanon 24
10-11-2024
|
14:58
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على القصر في الهرمل أدت إلى سقوط ثلاثة شهداء وإصابة شخصين بجروح.
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