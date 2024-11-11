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لبنان

مع تواصل العدوان الإسرائيلي.. هل سيحتفل اللبنانيون بالأعياد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-11-2024 | 02:15
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على بعد نحو شهر ونصف الشهر  من أعياد الميلاد ورأس السنة، وعلى الرغم من تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والمجازر التي يرتكبها العدو ضد الحجر والبشر، دخل لبنان فترة الأعياد ولو بشكل خجول وبدأت الاستعدادات لأعياد نهاية العام تظهر بوضوح في المجمعات التجارية والمحال الموجودة في المناطق "الأكثر أمنا".
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وعُلم انه على الرغم من الأوضاع الصعبة والخوف والقهر والوجع الذي يعشيه اللبنانيون ،ستُنظم عدة مهرجانات واحتفاليات ميلادية صغيرة في عدد من المناطق، كما ستُقام عروض ميلادية من قبل أفراد وجمعيات ستتنقل بين مراكز الايواء والنزوح بهدف إدخال الفرحة والأمل إلى قلوب الأطفال والنازحين على حد سواء الذين من المرجح ان يبقوا خارج بيوتهم في الفترة المُقبلة لصعوبة العودة إليها حتى ولو توقفت الاعتداءات.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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