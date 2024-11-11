هذا ما ستعلنه نقابة المحامين اليوم

من المُرتقب أن يصدر، اليوم الإثنين، قرارٌ نهائي من نقابة المحامين في بيروت، يقضي بتأجيل الإنتخابات المقررة لاختيار أعضاء جدد في مجلس النقابة.

وذكرت المصادر أنَّ هناك بعض الخطوات الشكلية التي يعمل نقيب المحامين فادي المصري على اتخاذها لإصدار القرار خلال الساعات المُقبلة بناء للمشاورات والمداولات التي حصلت سابقاً بالشأن المذكور.