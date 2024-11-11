قوى الأمن تنعى شهيدها المؤهّل الأول يوسف القرصيفي

صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلـــــــــــــــي:
تَنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها المؤهّل أول يوسف القرصيفي الذي استشهد بتاريخ 10/11/2024 جرّاء غارةٍ للعدوّ الإسرائيلي استهدفت بلدة علمات- جبيل.
نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:
- الرتبة والاسم والشّهرة: المؤهّل الأوّل يوسف القرصيفي
- تاريخ الولادة ومكانها: المعلّقة الشّمالي/ زحلة- 30/03/1972
- الوضع العائلي: متأهل
- دخل السلك بتاريخ 01/03/1997، وتدرّج في الرُّتب حتّى رتبة مؤهّل أوّل بتاريخ 27/07/2021.
• خدم في: معهد قوى الأمن الدّاخلي، وفوج الطّوارئ، وديوان المُدير العام، ووحدة الإدارة المركزيّة.
• مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى - الميداليّة العسكريّة - ميدالية الأمن الدّاخلي وميداليّة الجدارة - وسام الاستحقاق اللّبناني من الدّرجة الرابعة.
• مُنح التنويهات التّالية:
- تهنئة خطيّة عدد /1/ صادرة عن وزير الداخليّة والبلديّات
- تنويه خطّي مالي عدد /2/ صادر عن المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي
- تنويه عدد/1/ صادر عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي
- تنويه عدد /1/ صادر عن رئيس الإدارة المركزيّة