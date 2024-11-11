قوى الأمن تنعى شهيدها المؤهّل الأول يوسف القرصيفي

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صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلـــــــــــــــي:تَنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها المؤهّل أول يوسف القرصيفي الذي استشهد بتاريخ 10/11/2024 جرّاء غارةٍ للعدوّ الإسرائيلي استهدفت بلدة علمات- جبيل.نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:- الرتبة والاسم والشّهرة: المؤهّل الأوّل يوسف القرصيفي- تاريخ الولادة ومكانها: المعلّقة الشّمالي/ زحلة- 30/03/1972- الوضع العائلي: متأهل- دخل السلك بتاريخ 01/03/1997، وتدرّج في الرُّتب حتّى رتبة مؤهّل أوّل بتاريخ 27/07/2021.• خدم في: معهد قوى الأمن الدّاخلي، وفوج الطّوارئ، وديوان المُدير العام، ووحدة الإدارة المركزيّة.• مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى - الميداليّة العسكريّة - ميدالية الأمن الدّاخلي وميداليّة الجدارة - وسام الاستحقاق اللّبناني من الدّرجة الرابعة.• مُنح التنويهات التّالية:- تهنئة خطيّة عدد /1/ صادرة عن وزير الداخليّة والبلديّات- تنويه خطّي مالي عدد /2/ صادر عن المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي- تنويه عدد/1/ صادر عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي- تنويه عدد /1/ صادر عن رئيس الإدارة المركزيّة