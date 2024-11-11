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لبنان

منيمنة: تعزيز الوحدة الوطنية أولوية في ظل الحرب

Lebanon 24
11-11-2024 | 08:18
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كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة "اكس": في هذا الوضع العصيب الذي يمر به البلد ومع استمرار الحرب على ارض بلدنا، تعزيز الوحدة الوطنية هو مطلب وحاجة وأولوية".

أضاف:" وعليه يجب على حزب الله احترام ذلك وهو آخر من يجب عليه الانخراط بخطاب تحريضي وتخويني يزيد من التصدع الداخلي في هذه اللحظة".
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أكمل:" وعليه نشجب بشدة لغة التخوين التي سمعناها من مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله، وندعو إلى وقفه فورا، وتعزيز لغة الحوار ضمن المؤسسات، بحثا عن تفاهمات سياسية تساهم في إنقاذ بلدنا وصونه".
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