وزير الدفاع التقى النائبين هاشم ومارون

التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، كلا من النائب قاسم هاشم والنائب شربل مارون، وكان بحثٌ في التطورات وآخر المستجدات في البلاد.



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