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لبنان

وزير الدفاع التقى النائبين هاشم ومارون

Lebanon 24
11-11-2024 | 08:47
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 التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، كلا من النائب قاسم هاشم والنائب شربل مارون، وكان بحثٌ في التطورات وآخر المستجدات في البلاد.
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