"الجماعة الاسلامية" شمالا طالبت وزير التربية بعدم تغيير أماكن طلاب الثانويات

Advertisement

صدر عن "الجماعة الإسلامية" في طرابلس والشمال، بيان، قالت فيه :" لقد عايشنا الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب وتأثيراتها على واقع مدننا ومناطقنا، ونحن إذ نتفهم الضغوط والصعوبات التي يمر بها بلدنا، ولاسيما تلك التي تخص الثانويات والمدارس الرسمية التي تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين من الجنوب والبقاع، ومن مناطق أخرى" .واذ ثمن البيان "عاليا دور الجمعيات الإغاثية، التي ساعدت في تأمين الحاجيات اللازمة للنازحين"، لفت النظر إلى "أن ما حصل على مستوى طلاب الثانويات والمدارس الرسمية أحدث مشكلة كنا لا نتمنى أن تحصل، وهي إرغام الطلاب على الانتقال إلى مدارس أخرى، بعيدة عن مناطقهم وأماكن سكنهم، وقد عبروا عن رفضهم لذلك من خلال اعتصامات أقيمت أمام ثانوياتهم ومدارسهم الأصلية" .وطالب البيان وزير التربية "الذي جعل موضوع البدء بالعام الدراسي أول اهتماماته ونجح في ذلك، أن يأخذ في الاعتبار هذا الموضوع، وهو عدم تغيير أماكن الثانويات والمدارس على طلابها، ولا سيما تلك التي تحتضن طلابا من الأطفال، وطالبات من الإناث". (الوكالة الوطنية للإعلام)