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لبنان

قاليباف لبري: إيران ستبقى إلى جانب لبنان

Lebanon 24
11-11-2024 | 09:44
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 تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالا هاتفيا، من رئيس مجلس الشورى الإيراني الدكتور محمد باقر قاليباف، تداولا خلاله في تطورات الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة جراء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان.
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وأكد قاليباف للرئيس بري "وقوف الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب لبنان ومؤازرته بتنفيذ القرار الاممي رقم 1701".
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