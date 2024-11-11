مسودة مشروع قرار القمة العربيّة - الإسلاميّة: لانتخاب رئيس في لبنان ودعم الجيش

أفادت "العربية"، أنّ مسودة مشروع قرار القمة العربية - الإسلامية دعت للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان وتشكيل حكومة استناداً للدستور وتنفيذ اتفاق الطائف.

كما أكّدت مسودة مشروع قرار القمة العربية - الإسلامية "دعم الجيش اللبناني باعتباره الضامن لوحدة البلاد، وتقديم المساعدات الإنسانية للحكومة اللبنانية".

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وبحسب المسودة، فإنّ المجتمعين في القمة طالبوا "مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية".

وأدان المجتمعون "سياسة العقاب الجماعي واستخدام سلاح التجويع في غزة".

ووفق المسودة، طالب المجتمعون "بحشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة، ومطالبة "كافة الدول بحظر تصدير أو نقل الأسلحة لإسرائيل".

وأشارت المسودة إلى "دعوة المجتمع الدولي لإطلاق خطة تجسيد الدولة الفلسطيني".