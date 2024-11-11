Advertisement

لبنان

مسودة مشروع قرار القمة العربيّة - الإسلاميّة: لانتخاب رئيس في لبنان ودعم الجيش

Lebanon 24
11-11-2024 | 10:26
A-
A+
Doc-P-1276768-638669431390530761.jpg
Doc-P-1276768-638669431390530761.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت "العربية"، أنّ مسودة مشروع قرار القمة العربية - الإسلامية دعت للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان وتشكيل حكومة استناداً للدستور وتنفيذ اتفاق الطائف.
 
 
كما أكّدت مسودة مشروع قرار القمة العربية - الإسلامية "دعم الجيش اللبناني باعتباره الضامن لوحدة البلاد، وتقديم المساعدات الإنسانية للحكومة اللبنانية".
Advertisement
 
 
وبحسب المسودة، فإنّ المجتمعين في القمة طالبوا "مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية".
 
 
وأدان المجتمعون "سياسة العقاب الجماعي واستخدام سلاح التجويع في غزة".
 
 
ووفق المسودة، طالب المجتمعون "بحشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة، ومطالبة "كافة الدول بحظر تصدير أو نقل الأسلحة لإسرائيل".
 
 
وأشارت المسودة إلى "دعوة المجتمع الدولي لإطلاق خطة تجسيد الدولة الفلسطيني".
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:43 | 2024-11-11
15:22 | 2024-11-11
15:08 | 2024-11-11
15:00 | 2024-11-11
14:55 | 2024-11-11
14:34 | 2024-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24