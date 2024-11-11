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لبنان

التقرير التراكمي لدعم النازحين.. اليكم ما جاء فيه اليوم

Lebanon 24
11-11-2024 | 12:53
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أصدرت وزارة الصحة، مساء اليوم التقرير التراكمي للدعم الذي تم تقديمه للمواطنين النازحين.
 
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