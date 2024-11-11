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لبنان

القصف يتجدّد في الجنوب.. هذه البلدات تتعرّض لغارات (تغطية مباشرة)

Lebanon 24
11-11-2024 | 16:59
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نفذ العدو الإسرائيلي، مساء الإثنين، سلسلة غاراتٍ جويّة استهدفت عدداً من البلدات والقرى في جنوب لبنان.
 
وحتى الآن، فإنَّ المناطق المُستهدفة هي: زوطر الغربية، العباسية، المساكن صور، كونين، حداثا، المنصوري، الحنية، ياطر، رشاق، الخيام.
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