القصف يتجدّد في الجنوب.. هذه البلدات تتعرّض لغارات (تغطية مباشرة)

نفذ العدو الإسرائيلي، مساء الإثنين، سلسلة غاراتٍ جويّة استهدفت عدداً من البلدات والقرى في جنوب لبنان.

وحتى الآن، فإنَّ المناطق المُستهدفة هي: زوطر الغربية، العباسية، المساكن صور، كونين، حداثا، المنصوري، الحنية، ياطر، رشاق، الخيام.