سليمان تعليقاً على مجزرة "عين يعقوب": أنقذوا لبنان!

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علق النائب محمد سليمان عبر منصة "أكس"، على المجزرة الإسرائيلية على بلدة "عين يعقوب" العكارية، كاتباً : "جريمة أخرى واستهداف اخر لبلدة عكارية.عين يعقوب كما كل قرى عكار منطقة أمنة هادئة حضنت ضيوف نازحيين واستهدافها من العدو الإسرائيلي جريمة أخرى وانتهاك آخر حتى للمناطق الآمنة البعيدة" .أضاف سليمان: "رحم الله الشهداء وحمى الله وطننا وبلداتنا العكارية. رسالتنا للعالم وللقمة العربية الأسلامية المنعقدة في المملكة السعودية. أنقذوا لبنان من مجازر العدوان الإسرائيلي يكفي هذا البلد قتل ودمار. جريمة أخرى واستهداف اخر لبلدة عكارية".