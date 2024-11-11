Advertisement

لبنان

سليمان تعليقاً على مجزرة "عين يعقوب": أنقذوا لبنان!

Lebanon 24
11-11-2024 | 13:32
A-
A+
Doc-P-1276870-638669541672915905.jpg
Doc-P-1276870-638669541672915905.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علق النائب محمد سليمان عبر منصة "أكس"، على المجزرة الإسرائيلية على بلدة "عين يعقوب" العكارية، كاتباً : "جريمة أخرى واستهداف اخر لبلدة عكارية.عين يعقوب كما كل قرى عكار منطقة أمنة هادئة حضنت ضيوف نازحيين واستهدافها من العدو الإسرائيلي جريمة أخرى وانتهاك آخر حتى للمناطق الآمنة البعيدة" .
Advertisement

أضاف سليمان: "رحم الله الشهداء وحمى الله وطننا وبلداتنا العكارية. رسالتنا للعالم وللقمة العربية الأسلامية المنعقدة في المملكة السعودية. أنقذوا لبنان من مجازر العدوان الإسرائيلي يكفي هذا البلد قتل ودمار. جريمة أخرى واستهداف اخر لبلدة عكارية". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2024-11-11
16:57 | 2024-11-11
16:43 | 2024-11-11
16:22 | 2024-11-11
16:20 | 2024-11-11
16:00 | 2024-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24