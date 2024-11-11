نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، "مهمات عناصرها، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفّذة منذ صباح اليوم الاثنين الواقع في ١١-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة، كالاتي:
"محافظة الشمال
قضاء عكار
عين يعقوب
- استمرارعمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً .
محافظة جبل لبنان:
ضاحية بيروت الجنوبية
- اخماد حريق مطبعة داخل مستودع في حي الأميركان للمرة الثانية بعد ان تجددت النيران.
محافظة الجنوب
السكسكية
- انتشال جثامين ١١ شهيداً وسحب ٥ جرحى واستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
صدّيقين
- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات.
محافظة النبطية
مدينة النبطية
- سحب جريح من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى النجدة الشعبية.
- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات.
النبطية الفوقا
- سحب جريح من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى النجدة الشعبية.
كفررمان
- استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
أنصار
- سحب جريحين من تحت الأنقاض ونقلهما الى مستشفى راغب حرب.
محافظة البقاع:
قضاء البقاع الغربي:
- تأمين السلامة العامة ومعاونة عمال الصيانة في شركة كهرباء لبنان لإعادة التيار الكهربائي بعد أن قطع بسبب غارة إسرائيلية استهدفت بلدة سحمر".