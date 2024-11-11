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نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، "مهمات عناصرها، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفّذة منذ صباح اليوم الاثنين الواقع في ١١-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة، كالاتي:"محافظة الشمالقضاء عكارعين يعقوب- استمرارعمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً .محافظة جبل لبنان:ضاحية بيروت الجنوبية- اخماد حريق مطبعة داخل مستودع في حي الأميركان للمرة الثانية بعد ان تجددت النيران.محافظة الجنوبالسكسكية- انتشال جثامين ١١ شهيداً وسحب ٥ جرحى واستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.صدّيقين- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات.محافظة النبطيةمدينة النبطية- سحب جريح من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى النجدة الشعبية.- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات.النبطية الفوقا- سحب جريح من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى النجدة الشعبية.كفررمان- استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.أنصار- سحب جريحين من تحت الأنقاض ونقلهما الى مستشفى راغب حرب.محافظة البقاع:قضاء البقاع الغربي:- تأمين السلامة العامة ومعاونة عمال الصيانة في شركة كهرباء لبنان لإعادة التيار الكهربائي بعد أن قطع بسبب غارة إسرائيلية استهدفت بلدة سحمر".