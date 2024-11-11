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لبنان

حول مجزرتي "السكسكية" و"عين يعقوب".. إليكم ما أعلنه الدفاع المدني

Lebanon 24
11-11-2024 | 13:53
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 نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، "مهمات عناصرها، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفّذة منذ صباح اليوم الاثنين الواقع في ١١-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة، كالاتي:

"محافظة الشمال

قضاء عكار
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عين يعقوب

- استمرارعمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً .

محافظة جبل لبنان:

ضاحية بيروت الجنوبية

- اخماد حريق مطبعة داخل مستودع في حي الأميركان للمرة الثانية بعد ان تجددت النيران.

محافظة الجنوب

السكسكية

- انتشال جثامين ١١ شهيداً وسحب ٥ جرحى واستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

صدّيقين

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات.

محافظة النبطية

مدينة النبطية

- سحب جريح من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى النجدة الشعبية.

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات.

النبطية الفوقا

- سحب جريح من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى النجدة الشعبية.

كفررمان

- استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

أنصار

- سحب جريحين من تحت الأنقاض ونقلهما الى مستشفى راغب حرب.

محافظة البقاع:

قضاء البقاع الغربي:

- تأمين السلامة العامة ومعاونة عمال الصيانة في شركة كهرباء لبنان لإعادة التيار الكهربائي بعد أن قطع بسبب غارة إسرائيلية استهدفت بلدة سحمر".
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