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لبنان

آخر كلام عن "جبهة لبنان".. مسؤولٌ أميركي بارز يتحدّث

Lebanon 24
11-11-2024 | 13:56
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أعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى سابقاً ديفيد شينكر أنَّ تطبيق القرار 1701 في لبنان يحتاج إلى نشر 7 إلى 10 آلاف جنديّ لبناني في الجنوب، مع التفكيك الفعّال لبنية "حزب الله" التحتية ومُصادرة الأسلحة.
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، اليوم الإثنين، قال شينكر: "لا أعتقد أنه سيحصل وقف لإطلاق نار، واسرائيل لن تسمح لحزب الله بإعادة تجميع نفسه. هناك جزءٌ من العمل على الحدود للتأكد من أن الأسلحة المهربة لن تجد طريقها مرة أخرى إلى البلد وسيتطلب من لبنان أن يطبّق سيادته على حدوده وأراضيه".
 
وتابع: "إسرائيل ترغب في التوصل إلى اتفاق ويمكننا أن نرى ذلك من خلال طبيعة استهدافاتها التي تغيّرت منذ منتصف أيلول".
 
وأكمل: "يوجد دور لدول الخليج ليس فقط في لبنان بل في غزة أيضاً وإدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب ستحتضن شركاءها في الخليج والسعودية والإمارات والعلاقة ستكون مختلفة كثيراً وأنا متأكد من أن إسرائيل ستثق في الإمارات للقيام بهذا النوع من العمل".
 

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